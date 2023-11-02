Футболист ЦСКА Мухин в субботу вылетит в Германию на операцию
Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что футболист команды Максим Мухин в субботу вылетит на операцию, которую сделают в понедельник.
Мухин получил разрыв крестообразных связок колена в гостевом матче 12 го тура МИР РПЛ с «Рубином» 21 октября. Позже главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что 21 летний игрок столкнулся со сложностями при вылете в Германию, где должна пройти операция.
— Максим Мухин в субботу улетает на операцию. В понедельник операция будет произведена, и мы сразу сообщим о ее результатах. Но я уверен, что все будет хорошо, — приводит слова Безуглова пресс служба команды.
ЦСКА в четверг примет «Оренбург» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Встреча пройдет в Москве, начало — в 18:30 (мск).
За ходом матча можно следить на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Источник:Официальный сайт ПФК ЦСКА