«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России и вышел в плей-офф Пути РПЛ

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, после шести туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал 11 очков и занял второе место в группе B, которое позволило команде Карпина выйти в плей-офф Пути РПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» заработал восемь очков и опустился на третью строчку. Теперь екатеринбургской команде предстоит сыграть в Пути регионов. Выиграл квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков по итогам шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.