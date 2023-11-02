Футболист «Динамо» рассказал о реакции на вручение Месси «Золотого мяча»

Футболист московского "Динамо" Станислав Бессмертный заявил, что с детства болеет за форварда "Интер Майами" Лионеля Месси, передает пресс-служба клуба.

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"Сейчас кумиром могу назвать капитана "Наполи" Джованни Ди Лоренцо. А вообще с детства болею за Лионеля Месси и очень рад, что ему на днях вручили очередной "Золотой мяч", - сказал Бессмертный.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.