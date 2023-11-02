Футболист «Динамо» рассказал о реакции на вручение Месси «Золотого мяча»
Футболист московского "Динамо" Станислав Бессмертный заявил, что с детства болеет за форварда "Интер Майами" Лионеля Месси, передает пресс-служба клуба.
"Сейчас кумиром могу назвать капитана "Наполи" Джованни Ди Лоренцо. А вообще с детства болею за Лионеля Месси и очень рад, что ему на днях вручили очередной "Золотой мяч", - сказал Бессмертный.
30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.
Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.