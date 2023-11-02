"Динамо" подало жалобу в ФИФА по делу сбежавшего из России Норманна

«Динамо» подало жалобу в ФИФА по делу Норманна
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по делу сбежавшего из команды Матиаса Норманна, передает "Спорт-Экспресс".
"Подало ли "Динамо" жалобу в ФИФА? Да", - сказал Пивоваров.
После матча с "Краснодаром" (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в "Москва-Сити".
Норманн стал игроком "Ростова" в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду "Норвич Сити". У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком "Динамо" на правах аренды.
В прошлом сезоне Норманн провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.