"Динамо" подало жалобу в ФИФА по делу сбежавшего из России Норманна

Норманн стал игроком "Ростова" в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду "Норвич Сити". У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком "Динамо" на правах аренды.