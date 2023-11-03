Лев Яшин вошел в топ-30 футболистов в истории чемпионатов мира

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
Обладатель «Золотого мяча», вратарь сборной СССР Лев Яшин занял 16 е место в списке.
В списке лучших футболистов Яшин опередил Паоло Росси, Герда Мюллера, Хави, Ривалдо, Мишеля Платини и других.
Топ 10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Пеле (Бразилия).
2. Лионель Месси (Аргентина).
3. Диего Марадона (Аргентина).
4. Роналдо (Бразилия).
5. Зинедин Зидан (Франция).
6. Франц Беккенбауэр (Германия).
7. Килиан Мбаппе (Франция).
8. Эйсебио (Португалия).
9. Мирослав Клозе (Германия).
10. Гарринча (Бразилия).