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«Обидно. Готовы были играть на два фронта и успешно решать задачи». Генеральный директор «Акрона» — о вылете из Кубка России

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов после вылета тольяттинцев из ФОНБЕТ Кубка России заявил «Матч ТВ», что команда была готова играть на два фронта и успешно решать задачи.

Гендиректор «Акрона» высказался о вылете из Кубка России
© РИА Новости

«Акрон» в четверг дома проиграл астраханскому «Волгарю» в шестом раунде Пути регионов Кубка России (0:1) и завершил выступление на турнире.

— Вылет из Кубка России обиден для нас, не хотели на этой стадии заканчивать. Мы могли бы и на два фронта (Кубок и РПЛ) успешно решать задачи. Сейчас альтернатив нет, весь фокус на чемпионат, — сказал Власов «Матч ТВ».