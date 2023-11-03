Гендиректор «Акрона» высказался о вылете из Кубка России

— Вылет из Кубка России обиден для нас, не хотели на этой стадии заканчивать. Мы могли бы и на два фронта (Кубок и РПЛ) успешно решать задачи. Сейчас альтернатив нет, весь фокус на чемпионат, — сказал Власов «Матч ТВ».