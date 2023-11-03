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Объявлены судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 4, 5 и 6 ноября.

Объявлены судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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4 ноября (суббота)

«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

5 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

6 ноября (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Урал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Анатолий Цветнов.

Футбол, Вера Опейкина, Сергей Цыганок, Иван Сараев, Роман Сафьян, Виктор Кулагин, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Павел Кукуян, Николай Волошин, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Николай Еремин, Василий Казарцев, Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин, Евгений Кукуляк, Сергей Французов, Максим Гаврилин, Игорь Демешко, Максим Ковалев, Эдуард Малый, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Владимир Москалев, Дмитрий Жвакин, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Юрий Баскаков, Антон Кобзев, Николай Богач, Владимир Сельдяков, Сергей Лапочкин, Сергей Карасев, Алексей Резников, Сергей Мартынов, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Сергей Куликов, Дмитрий Ермаков, Игорь Панин, Алексей Лунев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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