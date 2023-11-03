Луческу объявил о завершении карьеры

Луческу ушёл с поста главного тренера киевского "Динамо" и объявил о завершении карьеры
Известный румынский специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского "Динамо".
О своём решении тренер сообщил после матча 13-го тура УПЛ с "Шахтёром". Поединок закончился победой соперника со счётом 1:0.
"Я сегодня не хочу говорить об игре. Я хочу сказать, что посвятил украинскому футболу 15 лет. И я решил на этом закончить карьеру. Это была моя последняя игра. Я уже попрощался с футболистами "Динамо" и "Шахтёра". Всем спасибо. Хотелось закончить по-другому, но всему приходит конец", - сказал Луческу.
"Динамо" после 10 туров занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 16 очков.