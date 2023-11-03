Луческу объявил о завершении карьеры

"Я сегодня не хочу говорить об игре. Я хочу сказать, что посвятил украинскому футболу 15 лет. И я решил на этом закончить карьеру. Это была моя последняя игра. Я уже попрощался с футболистами "Динамо" и "Шахтёра". Всем спасибо. Хотелось закончить по-другому, но всему приходит конец", - сказал Луческу.