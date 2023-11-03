УЕФА оставил в силе штраф "Барселоны" в €500 тыс.

Руководство УЕФА отклонило апелляцию "Барселоны" на штраф в размере € 500 000.

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Ранее стало известно, что каталонский клуб подал апелляцию. "Барселона" хотела отменить решение о штрафе за нарушение финансовой отчётности в 2022 году.

Но в УЕФА посчитали, что решение о штрафе должно остаться в силе. Его изначально приняли ещё 13 июля.