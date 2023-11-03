УЕФА оставил в силе штраф "Барселоны" в €500 тыс.

УЕФА оставил в силе штраф "Барселоны" в € 500 000
Руководство УЕФА отклонило апелляцию "Барселоны" на штраф в размере € 500 000.
Ранее стало известно, что каталонский клуб подал апелляцию. "Барселона" хотела отменить решение о штрафе за нарушение финансовой отчётности в 2022 году.
Но в УЕФА посчитали, что решение о штрафе должно остаться в силе. Его изначально приняли ещё 13 июля.
Ранее ряд изданий сообщили, что инспекторы УЕФА, расследующие дело бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, рекомендовали отстранить "Барселону" от участия в еврокубках на один сезон. Они установили, что клуб в общей сложности заплатил Негрейре почти € 1,4 млн евро за отчёты о судьях.