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Дибала может уехать в Саудовскую Аравию

Аргентинский нападающий «Ромы» Паулу Дибала может уехать в Саудовскую Аравию, если подпишет контракт с одним из клубов страны, сообщил журналист Экрем Конур. По его информации, футболистом заинтересовались сразу несколько клубов.

Дибала может уехать в Саудовскую Аравию
© globallookpress.com

Он также отметил, что переход может состояться уже этой зимой. За Дибалу один из клубов готов заплатить 35 млн евро.

Дибала 29 лет. Он начал играть за «Рому» в июле 2022 года. Туда он перешел из «Ювентуса», в котором выступал с 2015 года. С этого же года нападающий защищает цвета сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Серии А Диабала сыграл в составе «Ромы» в 25 матчах, в которых отметился 12 голами и 6 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист успел сыграть в 6 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи.

В последнее время многие известные футболисты переходят в клубы Саудовской Аравии. В конце декабря 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра». Перед ним он играл в «Манчестере Юнайтед». Также в чемпионате Саудовской Аравии играют Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Гжегож Крыховяк («Абха»), Неймар в («Аль-Хилаль»).