Аргентинский нападающий «Ромы» Паулу Дибала может уехать в Саудовскую Аравию, если подпишет контракт с одним из клубов страны, сообщил журналист Экрем Конур. По его информации, футболистом заинтересовались сразу несколько клубов.

Он также отметил, что переход может состояться уже этой зимой. За Дибалу один из клубов готов заплатить 35 млн евро.

Дибала 29 лет. Он начал играть за «Рому» в июле 2022 года. Туда он перешел из «Ювентуса», в котором выступал с 2015 года. С этого же года нападающий защищает цвета сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Серии А Диабала сыграл в составе «Ромы» в 25 матчах, в которых отметился 12 голами и 6 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист успел сыграть в 6 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи.