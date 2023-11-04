«Зенит» впервые в своей истории обыграл «Балтику» в чемпионате России

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Данная победа над «Балтикой» стала для «Зенита» первой в чемпионате России. Ранее сине-бело-голубые не могли обыграть калининградскую команду в РПЛ. Из 49 команд, с которыми встречался «Зенит» в высшем дивизионе чемпионата России, теперь только «Асмарал» питерцы никогда не побеждали (два поражения в двух матчах).