"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14 523 зрителей.

В составе "Спартака" мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У "Локомотива" отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок "Спартака" Даниил Хлусевич.

Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира.