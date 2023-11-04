Оздоев заявил, что общается по-русски с одноклубником из Польши

«В основном на английском, потому что много иностранцев. На русском языке с Тайсоном можно поболтать, который в «Шахтере» играл. Поляк Томаш Кендзера неплохо знает русский и помогает мне в общении. Иногда подсказывает некоторые слова, если не до конца уловлю тренерскую мысль или не понимаю какие-то вещи», — сказал Оздоев.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».