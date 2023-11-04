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Играющий в Европе российский футболист рассказал о помощи от поляка

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что общается со своими партнерами по команде на русском языке. Его слова передает «Чемпионат».

Оздоев заявил, что общается по-русски с одноклубником из Польши
© Газета.Ru

«В основном на английском, потому что много иностранцев. На русском языке с Тайсоном можно поболтать, который в «Шахтере» играл. Поляк Томаш Кендзера неплохо знает русский и помогает мне в общении. Иногда подсказывает некоторые слова, если не до конца уловлю тренерскую мысль или не понимаю какие-то вещи», — сказал Оздоев.

ПАОК после девяти матчей в чемпионате Греции, набрав 17 очков, занимает четвертое место в таблице.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».

С 2014 по 2021 год Оздоев выступал за сборную России.

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