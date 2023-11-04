«Факел» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ

Воронежский «Факел» вырвал победу у грозненского «Ахмата» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На третьей добавленной к первому тайму минуте счет открыл защитник «Ахмата» Дарко Тодорович. На 59-й минуте счет сравнял полузащитник Евгений Марков. На третьей добавленной ко второму тайму минуте вывел «Факел» вперед хавбек Вячеслав Якимов.

Таким образом, после 14 матчей «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Ахмат» располагается на 13-м месте, имея в активе 12 очков. Лидирует «Краснодар» с 28 очками.