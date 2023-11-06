Карпин заявил, когда будет объявлен состав сборной России на матч с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, когда будет объявлен состав национальной команды на товарищеский матч со сборной Кубы.

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.