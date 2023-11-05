Дзюба забил 160-й гол в РПЛ и обновил свой рекорд

Артем Дзюба забил 160-й гол в Премьер-лиге и обновил свой рекорд. Дзюба – лучший бомбардир в истории российской Премьер-лиги, он провел в турнире 413 игр. В тройку входят Олег Веретенников и Александр Кержаков.

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Из действующих футболист ближе всех к Дзюбе форвард «Динамо» Федор Смолов – у него 108 голов и 6-е место.

Подробная статистика выступлений Артема, игравшего также за «Спартак», «Зенит» и другие клубы, доступна здесь.