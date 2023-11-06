Погребняк объяснил неудачный старт "Зенита" в текущем сезоне РПЛ

"Причина неудачного старта "Зенита"? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что "Зенит" пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы", - добавил Погребняк.