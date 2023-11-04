Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» встречалась с мюнхенской «Баварией» в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился разгромной победой гостей со счетом 4:0.

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Голами отметились Деотшанкюль Юпамекано (4-я минута) и Гарри Кейн, оформивший хет-трик (9-я, 72-я и 90+3).

«Боруссия» не может обыграть «Баварию» с августа 2019 года, когда дортмундский клуб выиграл со счетом 2:0 и завоевал Суперкубок Германии. Беспроигрышная серия мюнхенцев во встречах со «шмелями» составляет 11 игр во всех турнирах.

После 10 туров «Бавария» набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Боруссия» с 21 баллом расположилась на четвертой строчке. Возглавляет таблицу леверкузенский «Байер», в активе которого 28 очков.

В следующем туре мюнхенский клуб на своем поле сыграет против «Хайденхайма», а «шмели» в гостях встретятся со «Штутгартом». Оба матча пройдут 11 ноября.