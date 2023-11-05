Зделар назвал лучшего сербского футболиста в истории РПЛ
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал экс игрока «красно синих» Зорана Тошича лучшим сербским футболистом в истории чемпионата России.
— Лучший сербский футболист в истории Российской премьер лиги? Мой друг Зоран Тошич, — цитирует Зделара «РБ Спорт».
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, серб провел за московскую команду 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
ЦСКА в 14 м туре МИР РПЛ примет «ПАРИ НН» в воскресенье, начало встречи — в 16:30 (мск).
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Источник:РБ Спорт