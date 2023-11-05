Зделар назвал лучшего сербского футболиста в истории РПЛ

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, серб провел за московскую команду 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.