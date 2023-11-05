«Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. Автором первого гола в матче стал нападающий Джон Кордоба, отличившийся в начале первого тайма. Во второй половине встречи Олакунле Олусегун удвоил преимущество «Краснодара». В концовке встречи вышедший на замену Владимир Писарский отыграл один мяч, забив свой первый гол за самарцев в РПЛ.