«Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. Автором первого гола в матче стал нападающий Джон Кордоба, отличившийся в начале первого тайма. Во второй половине встречи Олакунле Олусегун удвоил преимущество «Краснодара». В концовке встречи вышедший на замену Владимир Писарский отыграл один мяч, забив свой первый гол за самарцев в РПЛ.
Команда Владимира Ивича вновь поднялась на первое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко. В активе самарцев 22 очка и третья строчка.
В следующем туре «Краснодар» встретится в гостях с «Зенитом» 11 ноября, «Крылья Советов» в этот же день сыграют дома с «Уралом».