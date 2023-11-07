Около 50 фанатов итальянского «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, нападение произошло в ночь с 6 на 7 ноября. Фанаты «Милана» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки. Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 23:00 мск.