«Рубин» на выезде победил «Урал»

«Рубин» в гостях обыграл «Урал» в матче 14-го тура РПЛ
«Рубин» в гостях победил «Урал» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба.
Три главных факта:
1. Победный гол забил аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада. 27-летний футболист второй матч подряд приносит победу казанцам своим точным ударом. В матче прошлого тура РПЛ его гол принес «Рубину» 3 очка в матче с «Балтикой». (1:0).
2. «Рубин» не проигрывает в РПЛ четыре матча подряд (В3 Н1). Во всех этих играх казанцы не пропустили ни одного гола.
3. Безвыигрышная серия «Урала» достигла девяти матчей. Последний раз екатеринбургский клуб побеждал в чемпионате России 19 августа в матче с «Балтикой» (1:0). У «Урала» три поражения кряду в РПЛ.
РПЛ. 14-й тур
«Урал» — «Рубин» — 0:1.
Гол:
Вада, 60.