«Рубин» на выезде победил «Урал»

«Рубин» в гостях победил «Урал» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба.

© ФК «Урал»

Три главных факта:

1. Победный гол забил аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада. 27-летний футболист второй матч подряд приносит победу казанцам своим точным ударом. В матче прошлого тура РПЛ его гол принес «Рубину» 3 очка в матче с «Балтикой». (1:0).

2. «Рубин» не проигрывает в РПЛ четыре матча подряд (В3 Н1). Во всех этих играх казанцы не пропустили ни одного гола.

3. Безвыигрышная серия «Урала» достигла девяти матчей. Последний раз екатеринбургский клуб побеждал в чемпионате России 19 августа в матче с «Балтикой» (1:0). У «Урала» три поражения кряду в РПЛ.

РПЛ. 14-й тур

«Урал» — «Рубин» — 0:1.