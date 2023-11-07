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Бывший футболист «Торпедо» Шляков заявил, что его не удивило увольнение Клотета

Бывший игрок «Торпедо» Евгений Шляков, выступающий сейчас за астраханский «Волгарь», заявил «Матч ТВ», что не удивился отставке испанского тренера Жозепа Клотета по ходу сезона.

Экс-футболист «Торпедо» заявил, что его не удивило увольнение Клотета
© Матч ТВ

«Торпедо» 7 сентября сообщило, что 32 летний Шляков, а также еще один футболист Артем Самсонов покинули клуб по обоюдному согласию сторон. В СМИ сообщалось, что футболисты незадолго до своего исключения из команды «проявляли недовольство происходящим в ней».

3 октября «Торпедо» объявило об отставке Клотета с поста главного тренера. Исполняющим его обязанности назначен один из ассистентов Артем Горлов.

— Вас удивило увольнение Клотета?

— Нет.

— Почему?

— Из за результатов команды.

— Всё, что сейчас происходит с командой, вас расстраивает?

— Я в «Волгаре», но если рассуждать в качестве болельщика, то такая команда, как «Торпедо», должна играть в Премьер лиге. Печально, что так происходит. Много факторов присутствует, но жизнь покажет, хотя она уже сейчас и так всё показывает.

— Как с вами попрощались в команде? Что сказал Клотет?

— Ничего особенного, тренер вызвал к себе и сказал, что не рассчитывает на меня — и всё. Пожали руки, разошлись.

— Его не устроили ваши игровые качества?

— Он ничего не сказал по этому поводу. Просто поблагодарил за проделанную работу. Много слов не было. Я отнесся к этому с пониманием. Он главный тренер и решил так. Не знаю, чем он это себе объяснял или кто ему сказал, но я правильно воспринял его слова.

— Спустя время его самого уволили…

— Получается так, — сказал Шляков «Матч ТВ».