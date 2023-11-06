Российский футбольный клуб «Сочи» не забил три пенальти подряд в МИР Российской Премьер-Лиге, сообщает Opta Sports.

«Сочи» не забил три пенальти подряд в РПЛ, причём все три 11-метровых били разные игроки команды: полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Ванья Дркушич и нападающий Лука Джорджевич.

Напомним, сегодня, 6 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», матч закончился со счётом 3:3.