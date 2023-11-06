"Сочи" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Сочи" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Чавес забил дебютный гол в составе "Динамо", полузащитник стал первым мексиканским футболистом, отличившимся в чемпионатах России. О подписании контракта с Чавесом "Динамо" объявило 27 августа, соглашение рассчитано до 2027 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах, в которых также отметился 1 голевой передачей.

"Динамо" не проигрывает во всех турнирах на протяжении семи матчей, бело-голубые в РПЛ одержали одну победу и четырежды сыграли вничью. В Фонбет - Кубке России "Динамо" одержало две победы на групповом этапе "пути РПЛ".

"Динамо" поднялось на пятое место, подопечные Марцела Лички набрали 22 очка. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками. В следующем туре "Динамо" примет "Оренбург" 12 ноября, "Сочи" в этот же день на своем поле сыграет с казанским "Рубином".