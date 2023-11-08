Боярский назвал футболиста, который занял место Дзюбы в «Зените»

«Я болею за команду, но, конечно, Кассьерра молодец. Сейчас во многом лидирует Сергеев. Он занимает место Дзюбы. Сейчас Сергеев очень остр, может быть, это не так заметно всем, но если он добирается до мяча, то нужно ждать гола. Молодец, Сергеев, вдохновляет», — заявил артист.