Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Шахтёра» и «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Бешикташ», сообщает Digi Sport.

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По данным источника, сейчас румынский специалист ведёт переговоры с турецким клубом.

Напомним, 3 ноября Луческу объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» и приостановке карьеры. Специалист возглавлял клуб с 2020 по 2023 год.

В октябре «Бешикташ» отправил в отставку главного тренера Шенола Гюнеша и назначил на этот пост Бурака Йылмаза.