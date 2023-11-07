Почеттино: очень многие тренеры хотели получить VAR, а теперь говорят, что это сложно

«Очень многие тренеры хотели получить систему VAR. А теперь, когда она работает против них, они говорят: «Ох, нет, это позор, это так сложно». И я говорю не об Артете, нет, не о нём», — приводит слова Почеттино известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).