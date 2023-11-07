Роналду не сыграет с "Аль-Духайлем" в азиатской Лиге чемпионов

«Криштиану Роналду не примет участия в игре с «Аль-Духайлем», потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.



Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут», — сказал Каштру.