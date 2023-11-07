Геркус: «Спартак» изображает борьбу за 3-е место, а на деле борется с внутренними демонами

«Спартак» , «Крылья Советов» , «Локо» и «Динамо» изображают борьбу за третье место, но на деле каждая из этих команд сражается со своими внутренними демонами.

«Спартак», как и полагается, живёт в парадигме «убираем/оставляем тренера», создаёт себе проблемы, а затем героически преодолевает. «Крылья» четвёртую игру подряд не могут навязать свою игру сопернику и теряют очки, постепенно снижаясь в таблице. «Локомотив» нестабилен, он то проблесками обретает свою игру, то снова скатывается в хаос. Найти оптимальный стартовый состав — пока нерешаемый пазл для «Локо». «Динамо» в очередной раз отдаёт выигранную игру, щедро делясь очками с очередным соперником. Проклятье «Динамо» — как играть, ведя в счёте?