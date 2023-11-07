Геркус спрогнозировал, какие команды займут места в топ-3 РПЛ

«Краснодар» на заказ четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждём их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!



ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку.



Похоже, эта тройка и разыграет медали», — написал Илья Геркус в своем телеграм-канале.