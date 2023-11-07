«Гранада» исключена из Кубка Испании

Клуб испанской Ла Лиги «Гранада» исключён из розыгрыша Кубка Испании из-за участия в матче первого раунда турнира с «Аросой» (3:0) 24-летнего голкипера резервной команды Адриана Лопеса . Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение со счётом 0:3. Об Этом сообщает Marca.

По информации источника, за полчаса до начала матча «Гранада» была предупреждена об опасности выхода на поле голкипера, который не мог принять участия в Кубке, так как он считается непрофессиональным футболистом. Регламентом соревнования предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в матчах Кубка, должны быть не старше 23 лет.