«Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» обыграл испанскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гамбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил на 40-й минуте 22-летний нападающий украинской команды Даниил Сикан.

В параллельном матче «Боруссия» на своей арене со счетом 2:0 обыграла «Ньюкасл Юнайтед». Отличились Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт.