"Манчестер Сити" и "Лейпциг досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В группе G досрочно определились участники плей-офф Лиги чемпионов.

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"Манчестер Сити" дома принимал швейцарский "Янг Бойз". Этот матч снова стал бенефисом норвежского форварда хозяев Эрлинга Холанна.

На 23-й минуте норвежец открыл счет, после того, как реализовал пенальти. Под занавес первой половины встречи Джек Гилиш нашел передачей Фил Фодена, который своего шанса не упустил - 2:0.

А в начале второго тайма снова отличился Холанн, оформивший хет-трик. Гости вскоре после этого остались вдесятером - за второе предупреждение был удален Сандро Лаупер. Но до финального свистка счет на табло так и не изменился.

"Манчестер Сити" набрал 12 очков, выиграв все 4 матча, и досрочно квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов.

В параллельном матче сербская "Црвена Звезда" принимала немецкий "Лейпциг". Гости открыли счет уже на седьмой минуте после точного удара Чави Симонса. Во втором тайме Луа Опенда во второй раз огорчил хозяев. "Црвене Звезде" удалось отыграть один мяч при помощи защитника немецкого клуба Бенджамина Хенрихса, поразившего собственные ворота. Но спасти матч не удалось - 1:2.