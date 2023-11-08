Ибрагимович ведет переговоры с «Миланом» по поводу работы в руководстве клуба

«Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернётся к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведём переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги», — приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).