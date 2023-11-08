Игрокам и персоналу израильского «Маккаби» запрещено выходить из отеля на Кипре

Футболистам и персоналу израильского футбольного клуба «Маккаби» из Хайфы запретили покидать отель перед матчем Лиги Европы, который пройдет на Кипре, сообщает One.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении матчей с участием израильских команд на нейтральных полях, в связи с чем домашняя встреча «Маккаби» с испанским «Вильярреалом» была перенесена на Кипр. Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в четверг, 9 ноября.

Накануне команда провела тренировку на Кипре. К израильским игрокам «Маккаби» присоединились и легионеры, которые покинули страну после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Игроков и персонал «Маккаби» обеспечили охраной, как со стороны Израиля, так и со стороны местных служб безопасности. Всем членам команды еще раз подтвердили, что они не смогут покидать отель без разрешения, за исключением тренировок и выезда на саму игру.

Обострение палестино израильского конфликта началось утром 7 октября. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.