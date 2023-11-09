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Лунев получил травму в матче «Карабаха» с «Байером». Голкипер вызван в сборную России на игру с Кубой

Андрей Лунев получил травму после вызова в сборную России.

Лунев получил травму в матче «Карабаха» с «Байером»
© Sports.ru

У голкипера «Карабаха» возникли проблемы с правой ногой во втором тайме игры с «Байером» в Лиге Европы. На 85-й минуте он был заменен на Луку Гугешашвили.

Лунев – один из четырех вратарей, приглашенных в сборную России перед матчем с Кубой, назначенным на 20 ноября.