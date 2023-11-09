Участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прилетел вместе с командой в Испанию на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом». Из-за травмы ноги форвард пропустил первую игру с андалусийцами 26 октября, а затем и две встречи чемпионата Кипра.
Как сообщил «Чемпионату» источник в «Арисе», Кокорин возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня маловероятен.
«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае», — уточнил источник.
Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Бетис» — «Арис» состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Чемпионат.com: главные новости