Участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прилетел вместе с командой в Испанию на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом». Из-за травмы ноги форвард пропустил первую игру с андалусийцами 26 октября, а затем и две встречи чемпионата Кипра.

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Как сообщил «Чемпионату» источник в «Арисе», Кокорин возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня маловероятен.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае», — уточнил источник.