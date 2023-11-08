Игрок «Крыльев Советов» оштрафован за ДТП в Самаре

Писарский оштрафован за ДТП в Самаре
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский получил штраф в размере 5000 рублей за нарушение ПДД, приведшее к аварии, сообщила «Комсомольская Правда Самара».
21 августа, в Самаре, Писарский, управляя «Мерседесом», выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на светофоре «Гелендваген». В аварии никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.
«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – приводит заявление ГУ МВД по Самарской области «КП Самара».
В 11 матчах этого сезона Писарский забил два гола.