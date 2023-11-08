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Писарский оштрафован за ДТП в Самаре

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский получил штраф в размере 5000 рублей за нарушение ПДД, приведшее к аварии, сообщила «Комсомольская Правда Самара».

Игрок «Крыльев Советов» оштрафован за ДТП в Самаре
© ФК «Крылья Советов»

21 августа, в Самаре, Писарский, управляя «Мерседесом», выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на светофоре «Гелендваген». В аварии никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – приводит заявление ГУ МВД по Самарской области «КП Самара».

В 11 матчах этого сезона Писарский забил два гола.