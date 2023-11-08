«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ против «Сочи»
Московское «Динамо» направило обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать два эпизода матча чемпионата России против «Сочи», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.
В 14 м туре МИР РПЛ динамовцы на выезде сыграли вничью с «Сочи» (3:3). Московская команда просит обратить внимание на следующие эпизоды: на 36 й минуте арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо», который не реализовал нападающий хозяев Лука Джорджевич. На 71 й минуте Безбородов не назначил 11 метровый удар в ворота «Сочи» после падения в штрафной площади форварда гостей Константина Тюкавина.
«Сочи» попросил разобрать вынесение второй желтой карточки защитнику Марсело Алвесу, а также падение форварда Георгия Мелкадзе в штрафной «Динамо», когда судья не назначил пенальти. Оба эпизода произошли в компенсированное ко второму тайму время.
«Динамо» набрало 22 очка и переместилось на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (10 очков) занимает последнее место.