«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ против «Сочи»

Московское «Динамо» направило обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать два эпизода матча чемпионата России против «Сочи», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

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В 14 м туре МИР РПЛ динамовцы на выезде сыграли вничью с «Сочи» (3:3). Московская команда просит обратить внимание на следующие эпизоды: на 36 й минуте арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо», который не реализовал нападающий хозяев Лука Джорджевич. На 71 й минуте Безбородов не назначил 11 метровый удар в ворота «Сочи» после падения в штрафной площади форварда гостей Константина Тюкавина.

«Сочи» попросил разобрать вынесение второй желтой карточки защитнику Марсело Алвесу, а также падение форварда Георгия Мелкадзе в штрафной «Динамо», когда судья не назначил пенальти. Оба эпизода произошли в компенсированное ко второму тайму время.