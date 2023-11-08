Назван тренер, который может все «починить» в «Спартаке»

«Я бы рассмотрел неожиданную для многих кандидатуру — Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. Но тогда надо все полностью менять в системе «Спартака». На текущий момент нет второй команды, детско-юношеские и молодежные команды выступают плохо.



Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может все починить», — заявил Первак.