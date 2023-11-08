«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в матче против «Урала»

Футбольный клуб «Ростов» направил обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать два эпизода в матче Кубка России против екатеринбургского «Урала», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© ФК «Ростов»

«Ростов» 2 ноября на своем поле победил «Урал» в матче 6 го тура Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ростовчане обратили внимание на то, что арбитр Рафаэль Шафеев не удалил полузащитника «Урала» Илью Ишкова, а также не назначил пенальти ворота екатеринбуржцев после того, как мяч попал в руку защитнику гостей Кики.