«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в матче против «Урала»

«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в матче Кубка России против «Урала»
Футбольный клуб «Ростов» направил обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать два эпизода в матче Кубка России против екатеринбургского «Урала», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.
«Ростов» 2 ноября на своем поле победил «Урал» в матче 6 го тура Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Ростовчане обратили внимание на то, что арбитр Рафаэль Шафеев не удалил полузащитника «Урала» Илью Ишкова, а также не назначил пенальти ворота екатеринбуржцев после того, как мяч попал в руку защитнику гостей Кики.
Также по итогам матча 14 го тура РПЛ «Оренбург» — «Ростов» (1:1) свое обращение подали оренбуржцы. На 17 й минуте игры судья Роман Сафьян не поставил пенальти в ворота ростовчан за игру рукой.