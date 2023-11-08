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Отец погибшего футболиста Лесина назвал причину смерти сына

Футболист ФК «БоМиК» Алексей Лесин скончался от асфиксии, рассказал его отец Сергей Лесин. Об этом пишет РБК.

Отец погибшего футболиста Лесина назвал причину смерти сына
© Федерация мини-футбола г. Казани | ФМФК

Ранее в СМИ появились публикации о том, что на берегу моря в Сочи найдено тело футболиста Лесина.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — отметил Лесин-старший.

Мужчина пояснил, что его сын до трех часов ночи был в одном из сочинских баров вместе с игроками своей команды. После закрытия заведения он перешел в другой бар, а в пять утра вышел из него и пошел в сторону моря.

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В восемь утра, отметил Сергей, местные жители обнаружили тело футболиста без признаков жизни.

Лесин играл за клубы Чувашии: «Чебоксары», «Динамо», «Чувашию». Затем перешел в мини-футбольный клуб «БоМиК» из Цивильска.

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