Отец погибшего футболиста Лесина назвал причину смерти сына

Ранее в СМИ появились публикации о том, что на берегу моря в Сочи найдено тело футболиста Лесина.

Мужчина пояснил, что его сын до трех часов ночи был в одном из сочинских баров вместе с игроками своей команды. После закрытия заведения он перешел в другой бар, а в пять утра вышел из него и пошел в сторону моря.