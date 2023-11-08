Отец погибшего футболиста Лесина назвал причину смерти сына
Футболист ФК «БоМиК» Алексей Лесин скончался от асфиксии, рассказал его отец Сергей Лесин. Об этом пишет РБК.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что на берегу моря в Сочи найдено тело футболиста Лесина.
«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — отметил Лесин-старший.
Мужчина пояснил, что его сын до трех часов ночи был в одном из сочинских баров вместе с игроками своей команды. После закрытия заведения он перешел в другой бар, а в пять утра вышел из него и пошел в сторону моря.
В восемь утра, отметил Сергей, местные жители обнаружили тело футболиста без признаков жизни.
Лесин играл за клубы Чувашии: «Чебоксары», «Динамо», «Чувашию». Затем перешел в мини-футбольный клуб «БоМиК» из Цивильска.
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