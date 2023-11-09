"Копенгаген" одержал волевую победу над "МЮ" в Лиге чемпионов

Датский "Копенгаген" в самом ярком матче среды в Лиге чемпионов переиграл английский "Манчестер Юнайтед", уступая по ходу встречи с разницей в два мяча.

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Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен". Дебют остался за "Манчестер Юнайтед". Английский клуб уже к 28-й минуте вел в счете (2:0) после дубля Расмуса Хойлунда.

На 42-й минуте встречи гости остались вдесятером после того, как за прямую красную карточку поле покинул Маркус Рэшфорд.

Игроки "МЮ" были явно обескуражены и до перерыва пропустили два мяча. Мохамед Эльюнусси сократил разницу до минимума, а Жтогу Гонсалвеш с пенальти счет сравнял.

Во втором тайме уже гости получили право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Но на 83-й минуте "Копенгаген" отыгрался благодаря Лукасу Лерагеру, а на 87-й Руни Барджи принес датскому клубу победу - 4:3.