"Реал Сосьедад" с Захаряном вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Испанский "Реал Сосьедад" с российским полузащитником Арсеном Захаряном вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Наполи" не смог удержать победу в матче против "Униона" из Германии - 1:1.

В группе D "Реал Сосьедад" принимал португальскую "Бенфику". Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян попал в заявку на матч, но начинал игру в запасе.

Уже в первом тайме клуб из Сан-Себастьяна решил вопрос о победителе встречи. На шестой минуте счет открыл Микель Мерино, отправивший мяч в ворота головой.

Спустя пять минут Микель Оярсабаль выскочил один на один с голкипером Анатолием Трубиным и отправил мяч точно в сетку ворот.

На этом проблемы "Бенфики" не закончились. На 21-й минуте Андер Барренечеа довел счет до крупного. Был шанс увеличить счет у Брайана Мендеса, но он не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Рафаэл Силва сумел отыграть один мяч. На 77-й минуте На поле появился Арсен Захарян, но он не смог до конца встречи отметиться результативными действиями.

"Реал Сосьедад" победил - 3:1 и уже после четвертого тура гарантировал себе место в плей-офф турнира, набрав 10 очков.