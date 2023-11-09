«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли

«Ювентус» выкупил Локателли у «Сассуоло» в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.