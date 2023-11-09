Анчелотти превзошел рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

© Газета.Ru

8 ноября «Реал» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов переиграл «Брагу» со счетом 3:0. Голами отметились Диас, Винисиус и Родригес. В самом начале встречи игрок «Браги» не реализовал пенальти. После четырех матчей «Реал» единолично возглавляет свою группу, не потерпев ни одного поражения.

Победа над «Брагой» стала для Анчелотти 116-й в карьере в рамках Лиги чемпионов. Таким образом он покорил рекорд бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавил «Реал» в 2021 году. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании в сезоне 2021/22, а также к победе в Кубке страны и в Лиге чемпионов.

Специалист ранее уже возглавлял испанский клуб с 2013 по 2015 год. Тогда ему также покорились Кубок Испании и Лига чемпионов.