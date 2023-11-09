РПЛ огласила имена претендентов на награду лучшему игроку октября

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в трёх октябрьских матчах забил один гол и сделал две результативные передачи. Сине-бело-голубые выиграли все три матча в октябре и приблизились к «Краснодару» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Форвард «Ростова» Егор Голенков также забил один гол и сделал два результативных паса, а хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян дважды отличился в трёх встречах. Милан Гаич сделал дубль в матче между ЦСКА и «Спартаком», а Юрий Дюпин не пропустил ни одного мяча в трёх встречах внутреннего первенства.