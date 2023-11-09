Семак объяснил, почему «Краснодар» идет на первом месте в РПЛ

«У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы. Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.



У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надёжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.