Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»
Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.
«Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место – очередное разочарование.
Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.
Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован», – сказал главный тренер сборной Франции.
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