Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023

«Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место – очередное разочарование.



Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.



Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован», – сказал главный тренер сборной Франции.